رياضيو عسير يبايعون ولي العهد

أبها ـ حسن ذيبان | Saturday, 24 June 2017 - 00:00 am

بايع الرياضيون في منطقة عسير الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع وأكدوا أن الأوامر الملكية تصب في مصلحة الوطن والمواطن السعودي وأن الأمير محمد بن سلمان خير خلف لخير سلف.

وقال معتق آل جرمان مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في عسير: أصالة عن نفسي وباسم جميع الرياضيين بمنطقة عسير نبايع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد، ونسأل الله العلى القدير أن يحفظ قائدنا ووالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده الأمين، وأن يمتعهما بالصحة والعافية ، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان.

وأضاف: دولتنا تنعم بالأمن والأمان وتعمل على النهضة في شتى المجالات ومنها المجال الرياضي، فلهم منا الشكر والعرفان وجعلهم ذخرا لنا ونحن نعلن الولاء والسمع والطاعة لجميع ولاة أمرنا.