عبدالعزيز بن تركي يشكر القيادة

الرياض ـ واس | Saturday, 24 June 2017 - 00:00 am

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة.

وقال الأمير عبد العزيز في تصريح بهذه المناسبة: " أسأل الله العلي القدير العون والتوفيق فيما كلفت به من ثقة كريمة أتشرف بها من القيادة الرشيدة، وأتطلع للعمل من أجل خدمة هذا الوطن وأبنائه"، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي و يديم عليه الأمن والأمان والرخاء في ظل القائد الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ