الحياني : أصدق التهاني لولي العهد
| Saturday, 24 June 2017 - 03:35 am
رفع فايع بن يحيى الحياني رئيس نادي ألمع بمحافظة رجال ألمع عسير باسمه واسم أعضاء نادي ألمع الرياضي وكافة اللاعبين ورياضيي المحافظة التهنئة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على الثقة الملكية باختياره وليا للعهد.
وقال الحياني: يسعدنا أن نزجي إلى ولي العهد أصدق التهاني وأعز التبريكات بالثقة الملكية ونبايع الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، ونسأل الله أن يوفقه ويسدد خطاه على طريق الحق والخير والإصلاح.