وصل البرازيلي إيلي سابيا مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الرائد أمس إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، قادماً من البحرين التي وصلها منذ يومين، قبل أن يتم استخراج تأشيرة دخول الأراضي السعودية له من قبل إدارة