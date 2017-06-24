ألفارو أربيلوا يعلن إعتزاله كرة القدم

مدريد - الفرنسية | Saturday, 24 June 2017 - 13:17 pm

الرياضية العربية) - قال مدافع ليفربول وريال مدريد السابق الفارو أربيلوا في تصريحات صحفية إنه قرر اعتزال منافسات كرة القدم على مستوى المحترفين.



وسبق لأربيلوا (34 عاما) الفوز بكأس العالم وببطولة أوروبا مرتين مع منتخب بلاده اسبانيا الذي لعب معه 56 مباراة دولية.



كما فاز بعدة ألقاب مع ريال مدريد بطل اسبانيا وأوروبا من بينها لقب بطولة الدوري مرة واحدة ودوري أبطال أوروبا مرتين.



وارتبط أربيلوا بعقد لمدة عام واحد مع وست هام يونايتد الانجليزي بعد أن استغنى عنه ريال مدريد في أغسطس آب الماضي لكنه شارك في أربع مباريات فقط مع النادي اللندني خلال الموسم المنقضي.



ونقلت صحيفة ماركا الرياضية الاسبانية عن أربيلوا قوله "حان وقت الوداع. بدنيا أنا على ما يرام."



وأضاف "ريال مدريد هو النادي الأول في حياتي.. ودائما أضع نفسي تحت تصرفه".