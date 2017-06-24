كاريك لاعب يونايتد يأمل في الاستمرار في الملاعب مثل جيجز وسكولز

لندن - رويترز | Saturday, 24 June 2017 - 15:10 pm

يعتقد مايكل كاريك (35 عاما) لاعب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أن بوسعه الاستمرار في الملاعب لسنوات قادمة كما فعل زميلاه السابقان رايان جيجز وبول سكولز.



وأكد كارك أيضا أنه يتعامل مع كل موسم على حدة.



ومدد كاريك الذي شارك في أكثر من 450 مباراة مع يونايتد منذ انضمامه إليه في 2006 عقده مع النادي لعام واحدة في مايو أيار الماضي وسيكون الموسم المقبل 2017-2018 الموسم رقم 12 له مع الفريق الذي فاز معه بلقب الدوري الانجليزي الممتاز خمس مرات.



وقال كاريك لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "لم أحدد موعدا للاعتزال فعلا".



وأضاف "ما أريده هو التعامل مع كل عام على حدة.. هذا ما قلته في العام الماضي وما قلته في العام الذي سبقه وما سأقوله ثانية في العام المقبل أيضا".



وشارك جيجز في 963 مباراة مع يونايتد بينما شارك سكولز في 716 مباراة ويعتقد كاريك أنه تعلم الاستمرار طويلا في الملاعب من زميليه السابقين.



وأشار كاريك إلى أن يونايتد الذي احتل المركز السادس في الموسم الماضي يمكنه تحسين نتائجه والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وسيلتقي يونايتد الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو مع لوس انجليس جالاكسي الأمريكي في مباراة ودية ضمن الاستعداد للموسم الجديد في 16 يوليو تموز المقبل.