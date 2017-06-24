لوف مدرب ألمانيا يشيد بقدرات لاعبه الشاب جوريتسكا

سوتشي - رويترز | Saturday, 24 June 2017 - 16:06 pm

قال يواكيم لوف مدرب ألمانيا بطلة العالم اليوم السبت إنه تحدث بشكل صادق ومفصل مع ليون جوريتسكا حول مسيرة ومستقبل لاعب وسط شالكه المتألق حاليا في كأس القارات لكرة القدم.



وذكرت تقارير أن ارسنال وبايرن ميونيخ بين الأندية التي أظهرت اهتمامها باللاعب البالغ عمره 22 عاما والذي ارتفعت أسهمه بعد تألقه أمام استراليا وتشيلي في كأس القارات المقامة حاليا في روسيا.



وقال لوف للصحفيين "تحدثت إليه قبل كأس القارات ودارت بيننا مناقشات طويلة حيث تحدثنا عن السيناريوهات المختلفة لأني أردت معرفة فيما يفكر والفرص التي يتصورها.



"بالتأكيد أبلغته بوجهة نظري لكن سامحوني لو لم أذكر أي تفاصيل هنا. يبدو من الواضح أنه يخطط بكل عناية بشأن خطواته التالية ونحن نحاول تجاهل الموضوع برمته بشأن مسيرته مع النادي. هو ذكي بما يكفي لاتخاذ القرار المناسب بشأن مسيرته".



ويرى لوف أن جوريتسكا قدم أداء مثيرا للاعجاب خلال البطولة.



وقال "تألق خلال المباراتين وبالنظر لصغر سنه فقد ظهرت شخصيته المتميزة في هذا الفريق".



وستلتقي ألمانيا مع الكاميرون في اخر مباريات الدور الأول غدا الأحد وتحتاج لنقطة واحدة فقط لتبلغ قبل النهائي.



وبعد مواجهة تشيلي يوم الخميس الماضي سافر الفريق الألماني 2000 كيلومتر من كازان إلى سوتشي.



وقال لوف "نتدرب مرة واحدة فقط بين المباريات. وقت السفر شيء لابد أن يوضع في الاعتبار. سافرنا في وقت متأخر من الليل من كازان والسفر دائما شاق ومرهق".