مدرب تشيلي يؤكد جاهزية برافو لحراسة المرمى في لقاء أستراليا

موسكو - الألمانية | Saturday, 24 June 2017 - 16:47 pm

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب التشيلي لكرة القدم أن حارس مرماه المخضرم كلاوديو برافو تعافى تماما وأصبح لائقا للمشاركة في مباراة الفريق الحاسمة غدا الأحد أمام نظيره الأسترالي في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس القرات المقامة حاليا في روسيا.



وقال بيتزي ، إلى الصحفيين اليوم السبت في استاد سبارتاك موسكو الذي يستضيف المباراة غدا ، : "كلاوديو أصبح جاهزا. تدرب في الأيام القليلة الماضية. أصبح مستعدا للمشاركة في المباريات".



وأوضح بيتزي أنه سيقرر غدا موقف برافو من المشاركة في المباراة أو استمرار جوني هيريرا في حراسة مرمى الفريق بعدما تولى هذا الأمر في المباراتين الماضيتين أمام الكاميرون وألمانيا لتنتهي الأولى بفوز تشيلي 2 / صفر والثانية بالتعادل 1 / 1 .



وغاب برافو حارس مرمى مانشستر سيتي عن مباراتي منتخب تشيلي الماضيتين في البطولة الحالية بسبب معاناته من إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) .



ويعاني جاري ميديل لاعب وسط الفريق المدافع أيضا من الإصابة. وقال فرانسيسكو سيلفا لاعب وسط الفريق ، في المؤتمر الصحفي لمنتخب تشيلي اليوم ، : "عانى ميديل من إصابة عضلية طفيفة".



ويحتاج منتخب تشيلي إلى نقطة التعادل فقط من مباراة الغد ليضمن التأهل للدور الثاني (المربع الذهبي) حيث يتصدر الفريق المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام المنتخب الألماني (مانشافت) مقابلة نقطة واحدة لكل من أستراليا والكاميرون.



وقال بيتزي ، في المؤتمر الصحفي للفريق اليوم ، : "نعلم أن هذه المباراة ستكون صعبة للغاية. ولكننا نعتزم التأهل للمربع الذهبي. سنخوض المبارة بأقوى فريق ممكن".