لوف يريح دراكسلر ويترقب موقف إيمري كان

سوتشي ـــ د ب أ | Saturday, 24 June 2017 - 21:42 pm

يعتزم المدرب يواخيم لوف المدير لفني للمنتخب الألماني لكرة القدم (مانشافت) منح راحة إلى لاعبه جوليان دراكسلر في مباراة الفريق الحاسمة أمام المنتخب الكاميروني والمقررة غدا الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس القارات المقامة حاليا في روسيا.

ويترقب لوف موقف لاعبه إيمري كان حيث ينتظر استعادة اللاعب لياقته البدنية ومعرفة إمكانية مشاركته في مباراة الغد.

وشارك جميع اللاعبين ال21 المتواجدين بمعسكر الفريق في تدريبات اليوم السبت استعدادا لمباراة الغد التي يحتاج فيها الفريق للتعادل من أجل ضمان التأهل للدور الثاني (المربع الذهبي) للبطولة.

ويسابق إيمري كان ، نجم خط وسط الفريق ، الزمن من أجل استعادة لياقته بعد الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

وقال لوف ، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبل مباراة الغد ، : "إيمري كان اضطر للخروج من مراننا الأخير. ولم تحسم نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له".

وفيما قد تضطر الإصابة إيمري كان للغياب عن مباراة الغد ، ينتظر ان يمنح لوف لاعبه دراكسلر والمدافع جوناس هيكتور راحة في مباراة الغد مع منح الفرصة للاعبه أنطونيو رويدجر للمشاركة في التشكيلة الأساسية للفريق غدا.

ويحمل دراكسلر شارة قائد الفريق في غياب حارس المرمى الكبير مانويل نيوير عن قائمة المانشافت في هذه البطولة.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف منتخب تشيلي الذي يلتقي نظيره الأسترالي في المباراة الأخرى بالمجموعة والتي تقام في نفس التوقيت غدا.

وسيلتقي متصدر المجموعة الثانية مع المنتخب المكسيكي في سوتشي في الدور قبل النهائي فيما سيضطر صاحب المركز الثاني للسفر لمدينة كازان لمواجهة المنتخب البرتغالي متصدر المجموعة الأولى.

وقال لوف : "بعدما قدمنا مباراة جيدة بالفعل أمام تشيلي ، نرغب الآن في بلوغ المربع الذهبي".

ويتعين على المنتخب الكاميروني، الذي تعادل مع أستراليا وخسر من تشيلي، الفوز في مباراة الغد ليحظى بفرصة التأهل للدور قبل النهائي.

وقال هوجو بروس المدير الفني للمنتخب الكاميروني :" نعلم ان مباراة الغد تحديدا ستكون صعبة للغاية، ولكننا سنفعل كل شيء للبقاء أسبوعا آخر في روسيا".

وحذر بروس من خطورة المنتخب الألماني رغم أنه جاء إلى البطولة بدون العديد من نجومه.

وقال :" حتى الفريق الثاني للمنتخب الألماني فريقا جيدا للغاية. يجب أن نلعب بأفضل مستوى لنا لنتمكن من تحقيق الفوز".