الاتفاق يمدد عقد العبود لخمس سنوات

الرياض ـــ الرياضية | Saturday, 24 June 2017 - 22:45 pm

جددت ادارة نادي الاتفاق عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمنتخب الأولمبي عبدالرحمن العبود لمدة 5 سنوات ، ليصبح العبود لاعباً اتفاقياً حتى العام 2022م .



وأوضح خالد الدبل رئيس مجلس إدارة النادي أن التجديد مع العبود جاء لكونه مميزاً من جهة وفي إطار مساعي ادارة النادي للحفاظ على المواهب من جهة أخرى مثل ما حدث في التجديد مع الحبيب .



وثمن العبود ثقة ادارة النادي فيه متمنيا أن يقدم المستوى الذي يرضى تطلعات الادارة والأنصار وقال : " بقي على عقدي عامين وليقيني أن الاتفاق هو بيتي وللراحة التي أجدها في النادي إلى جانب رغبتي في البقاء بين أهلي ووالدتي تحديداً لم أتردد في إمضاء عقد لمدة 5 سنوات مقبلة ، مشدداً على أنه سيعمل على إثبات جدارته خلال المرحلة المقبلة ومتمنياً أن يقدم مستوىً جيداً سواء مع الاتفاق أو مع المنتخب الأولمبي الذي التحق به مؤخراً .