الاتحاد يفتح أبوابه للصلاة والفتح يعايد بالهدايا

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 24 June 2017 - 22:59 pm

حرصت عدد من الأندية والهيئات الرياضية على استغلال حلول مناسبة عيد الفطر المبارك لتقديم التهاني لمنسوبيها وكافة الرياضيين .



ورصدت الرياضية الإلكترونية تفاعلاً كبيراً من قبل أنصار هذه الأندية مع المعايدات التي تم نشرها على حساباتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، حيث أكد نادي الاتحاد فتح أبواب النادي صباحاً لاستقبال المصلين لاداء صلاة العيد ، واكتفت حسابات المنتخب السعودي ورابطة دوري المحترفين وأندية الهلال والأهلي والشباب والتعاون والرائد والباطن والقادسية والخليج والاتفاق بتقديم تهنئة مختصرة فيما اختفت التهنئة من حساب النصر .



واللفتة البارزة كانت من نادي الفتح الذي نشر صوراً على حسابه أشار فيها الى معايدة النادي للعاملين والمجتمع الخارجي بكسوة العيد ضمن حملة رحماء بينهم.