الشباب يفتح باب المفاوضات مع مبولحي

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 25 June 2017 - 00:00 am

تحــرك نــادي الشباب سريعاً في طريــق حسم المفاوضات مع ريس مبولحي، حارس منتخب الجزائر، والذي يرتبط بعقد رسمي مع نادي رين الفرنسي، تبقى منه موسم واحد.

وطبقــاً لمصادر خاصة بـ"الرياضية"، فإن إدارة نادي الشباب بدأت أمس السبت في المباحثات الرسمية مع النادي الفرنسي، سعياً إلى التوقيع مع الحارس مبولحي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتألق مبولحي بشكل لافت مع منتخب بلاده، وساهم في بلوغه دور الـ16 لمونديال البرازيل 2014، قبل الخسارة من ألمانيا 2ـ1.

ووقع مبولحي (31 عاماً) في يناير الماضي مع نادي رين الفرنسي، لمدة موسم ونصف، وبعدما قرر فك ارتباطه بنادي أنطاليا سبور التركي.

على ذات الصعيد، أشارت عدة وسائل إعلام جزائرية إلــى أن مواطنهــا ريـس مبولحي بات قريباً من اللـعب في الدوري السعودي، عقب صدور قرار السماح للأندية المحترفة بالتعاقد مع حراس أجانب غير سعوديين.

وقالت صحيفة "الشروق" إن فريق الشباب يبدي اهتماماً كبيراً بالحــارس الدولـي، ويرغب في ضمه إلى مواطنيه المهاجم محمــد بن يطو، والمدافع جمال بن العمري.

يشار إلى أن مركز الحراسة الشبابية عانى كثيراً في الموسم الماضي، عقب انتقال الدولي وليد عبد الله إلى نادي النصر، وتعاقد النادي الأهلي مع الحارس الشاب محمد العويس، الأمر الذي أجبر سامي الجابر، مدرب الفريق، على الاستعانة بعدد من الأسماء الشابة، خصوصاً الثنائي منصــور جوهــر، ومحمد عواجي.

وحل الشباب سادساً في سلم ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الماضي، بعد وصوله إلى النقطة 33، ويبحث في الموسم المقبل عن تحسين صورته، والمنافسة بقوة على البطولات المحلية، إلى جانب ضمان الحصول على مركز متقدم، يمنح الفريق فرصة المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا عام 2019.