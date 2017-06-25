الفيحاء يضم البركة

المجمعة ـ الرياضية | Sunday, 25 June 2017 - 00:00 am

واصل فريق الفيحاء صفقاته المحلية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلنت إدارة الرئيس سعود الشلهوب، أمس السبت، عن التوقيع لمدة ثلاث سنوات مع عبد الرحمن البركة، لاعب فريق وسط التعاون، بعد شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب مع التعاون.

وجاء التعاقد مع البركة بتوصية من الروماني كونستانتين جالكا، مدرب الفريق، والذي أشرف على البركة في الموسم الماضي عندما كان مدرباً لفريق التعاون.

يشار إلى أن فريق الفيحاء تعاقد مع أكثر من 13 لاعباً في الأسابيع الماضية، وذلك ضمن خطة إدارة النادي لتجهيز الفريق لمنافسات الموسم المقبل، والذي يشارك فيه للمرة الأولى في تاريخه ضمن أندية بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد حصوله على درع دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.