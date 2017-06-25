صفقة كامارا أنعشت خزانة الأمريكان

حائل ـ محمد الجار الله | Sunday, 25 June 2017 - 00:00 am

أنعش المجلس التنفيذي لنادي التعاون خزانة نادي دي سي يونايتد الأمريكي بـ250 ألف دولار أمريكي (نحو مليون ريال سعودي)، مقابل شراء المدة المتبقية من عقد الحاج كامارا، المهاجم السيراليوني الدولي.

وبحسب ستيف جوف، محرر "واشنطون بوست" الصحيفة الأمريكية اليومية، فإن العقد المبرم بين نادي التعاون واللاعب كامارا ينص على دفع النادي السعودي 250 ألف دولار لصالح دي سي يونايتد الأمريكي.

وكان نادي التعاون أعلن أمس الأول الجمعة تعاقده الرسمي لمدة ثلاث سنوات مع كامارا (23 عاماً)، وذلك بتوصية من البرتغالي خوزيه جوميز، مدرب الفريق.

وسيكون كامارا بديلاً عن الفرنسي الحسن نداي، والذي لعب لفريق التعاون في نهاية الموسم الماضي بنظام الإعارة من نادي لافال الفرنسي.

وأشار ستيف جوف إلى أن النادي الأمريكي استفاد كثيراً من الصفقة، بالنظر إلى أنه وقع مع كامارا بشكل مجاني في الموسم الماضي، عقب نهاية ارتباطه بفريق ريتشموند كيكيرز الأمريكي.