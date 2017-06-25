الاتفاق يقطع الطريق على الطامعين في الحبيب والعبود

الدمام ـ أحمد البريك | Sunday, 25 June 2017 - 00:00 am

قطعت الاتفاقيون الطريق على الأندية الراغبة في التعاقد مع حسن الحبيب وعبد الرحمن العبود، ثنائي فريقها الأول لكرة القدم.

وكشفت إدارة نادي الاتفاق، أمس السبت، رسمياً عن تجديدها عقد حسن الحبيب "23 عاماً" لمدة ثلاثة أعوام، قبل أيام قليلة من دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده، والتي تمنحه أحقية التوقيع لأي ناد.

كما أعلنت إدارة الرئيس خالد الدبل عن التوقيع عقداً لمدة خمسة أعوام مع اللاعب عبد الرحمن العبود، والذي دافع عن ألوان فريق العروبة بنظام الإعارة في جزء من الموسم الرياضي الماضي.

وأشار حسن الحبيب إلى أن موافقته على تجديد عقده مع الاتفاق جاءت عن قناعة، معتبراً الاتفاق الخيار الأفضل له في المرحلة المقبلة، قبل أن يثمن حرص إدارة النادي على استمراره مع الفريق الذي جاء في المركز الـ11 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

وأضاف: "ليس غريباً أن أجدد العقد مع الاتفاق.. أنا ابن النادي، وهو خياري الأول، وقررت الاستمرار بعد تأكدي بأن الأجواء الداخلية محفزة على النجاح".

على ذات الصعيد، قال العبود: "إن تمديد عقده المتبقي على نهايته عام واحد جاء لرغبته في البقاء قرب عائلته الموجودة في المنطقة الشرقية". وأضاف: "لم أتردد في الامضاء على العقد الجديد لمدة خمسة أعوام".

وسيكون صيف عام 2023 موعداً لنهاية ارتباط نادي الاتفاق باللاعب عبد الرحمن العبود "22 عاماً"، وتمنى العبود تقديم موسم ناجح مع الفريق في الموسم المقبل، إلى جانب المنتخب الأولمبي الذي التحق بصفوفه أخيراً، استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم آسيا 2018 في الصين.