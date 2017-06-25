إطلاق حملة عايدهم لتغطية احتياجات 368 مستفيداً

سيهات ـ واس | Sunday, 25 June 2017 - 00:00 am

أطلقت جمعية سيهات للخــدمات الاجتماعيــة بمحافظة القطيف اليوم حملة "عايدهم" لتوزيع كسوة عيد الفطر السعيد.

وأوضح عبدالرؤوف المطرود رئيــس مجلس إدارة الجمعية أن الحملة تغطـي احتياجات 368 مســتفيداً منهـــم 224 يتيماً، و 144 محتاجاً، بتكلفة 85,000 ريــال، لافتاً النظر إلى أن قوائم المستفيدين من البرنامج مُعدة وتم تسليمها لشؤون المستفيدين بعد الحرص على تحديث بيانات الأسر لضمان استحقاق أفرادها.

وأشار إلى أن الجمعية شرعت في توزيع الكسوة ، وإطلاق الحملة لإشراك المجتمع وإسهامه في العطاء، ليتحمل مسؤوليته الاجتماعية .