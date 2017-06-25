ولي عهد أبو ظبي يهنئ القيادة

مكة المكرمة ـ واس | Sunday, 25 June 2017 - 00:00 am

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، اتصالاً هاتفيًّا، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأ خلاله بحلول عيد الفطر المبارك. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالعزة والسؤدد . كما تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا مماثلا، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر خلاله عن التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك. وأعرب ولي العهد عن شكره للشيخ محمد بن زايد على مشاعره الطيبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.