المليك وولي العهد يتبادلان التهاني مع قادة الدول الإسلامية

مكة المكرمة ـ واس | Sunday, 25 June 2017 - 00:00 am

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ جرياً على العادة الملكية بالتواصل مع قادة الدول الإسلامية برقيات تهنئة لإخوانهم ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك هذا العام 1438هـ ، متوجهين إلى الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين ومزيد من الأمن والاستقرار.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك هذا العام 1438هـ، من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وقد أجيبوا من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ـ حفظهما الله ـ ببرقيات شكر جوابية مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بمزيد من العزة والرفعة، إنه سميع مجيب.