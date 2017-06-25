لامبارد: من الصعب تعويض كوستا في تشيلسي

لندن - رويترز | Sunday, 25 June 2017 - 12:24 pm

يقول فرانك لامبارد لاعب تشيلسي السابق إنه سيكون من الصعب على النادي اللندني بطل دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم تعويض مهاجمه الاسباني المتألق دييجو كوستا إذا ما قرر الأخير الانتقال لفريق أخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وظل كوستا (28 عاما) على رأس قائمة هدافي تشيلسي خلال ثلاثة مواسم منذ انضمامه إليه في 2014 وقاده خلال هذه الفترة للفوز بلقب الدوري الانجليزي مرتين.



وفي وقت سابق من يونيو حزيران الجاري قال لاعب منتخب اسبانيا إنه سيترك تشيلسي بعد أن أبلغه المدرب الايطالي أنطونيو كونتي بأنه لم يعد ضمن خطط النادي للمستقبل.



وقال لامبارد لشبكة سكاي التلفزيونية الرياضية "هو مهاجم رائع والكل شاهد ذلك في الموسم الماضي وطوال مدة وجوده في تشيلسي. سيكون من الصعب جدا تعويضه. لا شك في ذلك".



وأضاف لامبارد "هو لاعب متعدد المهارات والقدرات وهو يملك حاسة التهديف أيضا. وهذا يصعب العثور عليه في هذه الأيام".



وأحرز كوستا 22 هدفا في 42 مباراة خاضها مع تشيلسي في الموسم الماضي لكن بعض التقارير تحدثت عن رغبة تشيلسي في استعادة جهود مهاجم ايفرتون روميلو لوكاكو الذي أحرز 26 هدفا لفريقه في الموسم الماضي.



وفي وقت سابق قال كوستا إنه يفضل العودة لناديه السابق أتليتيكو مدريد لكن النادي الاسباني محروم من تسجيل أي لاعبين جدد حتى يناير كانون الثاني المقبل بسبب عقوبة فرضتها عليه محكمة التحكيم الرياضية.



ولامبارد (39 عاما) هو الهداف التاريخي لتشيلسي الذي أمضى في صفوفه 13 موسما.