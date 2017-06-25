مانشستر يونايتد يجهز عرضاً قياسياً لضم هاري كين

لندن - الفرنسية | Sunday, 25 June 2017 - 12:33 pm

أفادت تقارير إعلامية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في ضم نجم توتنهام هاري كين، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وقالت صحيفة “ميرور” إن يونايتد يجهز عرضاً قياسياً لضم هاري كين إلى صفوفه، ليعوض رحيل مهاجمه في الموسم الماضي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.



وأشارت “ميرور” إلى أن صفقة لاعب “السبيرز” قد تكون الأغلى في تاريخ انتقالات لاعبي كرة القدم، لتتفوق بذلك على صفقة انتقال الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد.



وكان هاري كين توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بقميص توتنهام الموسم الماضي، إذ أحرز 29 هدفاً، رغم الإصابات التي لاحقته في بعض فترات الموسم.