البرتغال تدفع الثمن رغم الفوز الكاسح على نيوزلندا

سان بطرسبرج - الألمانية | Sunday, 25 June 2017 - 13:01 pm

ربما سيكون لمنتخب نيوزلندا تأثير على محصلة كأس القارات في النهاية رغم خروج الفريق مبكرا من البطولة المقامة في روسيا.



وودع منتخب نيوزلندا البطولة بعد خسارته في جميع مبارياته الثلاث، لكنه نال الاحترام، حيث لم يشأ فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي المخاطرة في مواجهتهم.



وجاءت هزيمة نيوزلندا بصعوبة أمام المكسيك 1/ 2 لتقنع سانتوس بأنه ينبغي عليه الدفع بأفضل لاعبيه في مواجهة نيوزلندا بما في ذلك كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم، من أجل تأمين العبور للمربع الذهبي.



ورغم حاجة الفريق البرتغالي لنقطة واحدة أمام نيوزلندا في المجموعة الأولى، فقد قرر سانتوس المخاطرة بلاعبين، هما المدافع بيبي ولاعب الوسط برناردو سيلفا حيث تلقى كل منهما بطاقة صفراء وكانا يواجهان شبح الإيقاف حال حصولهما على إنذار جديد. وقام الفريق البرتغالي بالمهمة على أكمل وجه واكتسح نظيره النيوزلندي برباعية نظيفة في سان بطرسبرج، لكن رغم ذلك فإن احترام سانتوس لنيوزلندا جاء بثمن باهظ.



الفريق البرتغالي سيفتقد جهود بيبي في المربع الذهبي بعد تلقيه الإنذار الثاني في البطولة.



وقرر سانتوس الدفع بمدافع ريال مدريد منذ البداية من أجل إيقاف مفاتيح الخطورة لدى نيوزلندا في الأعاب الهوائية، وبمرور الوقت تأخر المدرب في سحب بيبي، رغم تقدم فريقه /2صفر، حيث كان يرى وجود خطورة محتملة لدى الخصم.



وأشار سانتوس "لويس نيتو كان يجري عملية الإحماء، كنا نخطط للدفع به مكان بيبي عند حسم النتيجة، هدفي كان استبدال بيبي لكننا عانينا من بداية صعبة للشوط الثاني".



وبعد ارتكابه مخالفة تلقى بيبي البطاقة الصفراء ، وهو ما علق عليه سانتوس بالقول "إذا كنت أعرف أن ذلك سيحدث كنت سأقوم بتغيره قبل ذلك".



غياب بيبي عن المربع الذهبي قد يكون له ثمن باهظ للبرتغال، في ظل مساعي الفريق لضم لقب كأس القارات إلى لقب كأس الأمم الأوروبية.



ومن جانبه يرى انتوني هودسون مدرب نيوزلندا أن قرار سانتوس بالدفع بامثال رونالدو وبيبي منذ البداية هو إشارة على أن فريقه لم يعد بالخصم الذي يستهان به.



وقال هودسون "هي إشارة كبيرة للفريق صاحب المركز الـ95 في التصنيف العالمي".



ودفعت نيوزلندا الثمن في النهاية حيث أن الفريق بعد تأخره صفر2/ ظل يحاول السعي لمبادلة خصمه البرتغالي الهجمات.



وأوضح هودسون "كان من الممكن أن نحاول إبقاء النتيجة على ما هي عليه"، ولكن المدرب الإنجليزي سحب المدافع اندرو دورانتي ولعب بثلاثة مهاجمين وقال "لقد دفعنا الثمن في النهاية".



وينبغي على منتخب نيوزلندا الآن أن يركز على حملة التأهل إلى مونديال روسيا 2018، وهو ما قد يحدث عبر خوض الدور الفاصل عبر جولتين في مواجهة صاحب المركز الخامس بتصفيات أمريكا الجنوبية.



ويرى هودسون أنه من المتوقع أن يظهر الفريق النيوزلندي بشكل أفضل حال تأهله للمونديال بعد أن اكتسب الكثير من اللاعبين الخبرة على مستوى البطولات الكبرى.



ويلتقي الفريق البرتغالي في المربع الذهبي مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية يوم الأربعاء المقبل.



رونالدو الذي سجل الهدف الأول للبرتغال من ضربة جزاء وحصل على لقب رجل المباراة للمرة الثالثة على التوالي، قال أن منتخب بلاده سيواجه أما تشيلي أو ألمانيا، مستبعدا أن تنجح الكاميرون أو استراليا في الظفر ببطاقة التأهل للمربع الذهبي.



وأشار رونالدو "نشعر بالثقة وبصرف النظر عن منافسنا فإننا نتطلع للفوز".