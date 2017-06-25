حرب كلامية على "تويتر" بسبب ميسي ورونالدو

نيون - الألمانية | Sunday, 25 June 2017 - 12:45 pm

تسببت تغريدة للحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" في حالة من البلبلة الليلة الماضية.



وتوجه الحساب الخاص لدوري أبطال أوروبا على تويتر بالتهنئة للساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده الثلاثين ولكن عشاق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد تفاعلوا بشكل مثير مع التغريدة.



وتساءل الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا عما إذا كان ميسي "هو أفضل لاعب في العالم" وهو ما لم يعجب جماهير رونالدو التي ترى أنه أفضل من منافسه الأرجنتيني.



وأشارت بعض جماهير برشلونة وميسي أنه لا يوجد أي حاجة لعلامة الاستفهام التي جاءت في الحساب الرسمي لدوري الأبطال، باعتبار أن ميسي بدون شك هو الأفضل في العالم، ولكن جماهير رونالدو ردت سريعا مؤكدة أن النجم البرتغالي لا يوجد من ينافسه على الساحة العالمية.