كبار أوروبا يهنئون المسلمين بعيد الفطر المبارك

الرياض - الرياضية | Sunday, 25 June 2017 - 17:59 pm

حرصت أندية العالم على تهنئة الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى، ومن أبرز الأندية التى هنأت العالم الاسلامى بحلول عيد الفطر المبارك، ليفربول الإنجليزى الذى يضم بين صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح المنتقل حديثاً للفريق المصري، وأرسنال الإنجليزى، ومانشستريونايتد الإنجليزى، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونخ الألمانى، وعملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.



وذكر نادي ريال مدريد الإسباني عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" تهنئة خاصة لجميع متابعينا من الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير".



في حين كتب حساب :" نهنئكم بحلول عيدالفطر.. كل عام وأنتم بخير".



وقدم نادي بايرن ميونخ الألماني التهنئة عبر حسابه الرسمي قائلاً:" نتقدم بأرقى التهنئة لجميع مشجعينا الذين يحتفلون بعيد الفطر حول العالم، كل عام وأنتم بكل خير".



بدورههنّأ مانشستريونايتد المسلمين قائلاً:" كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .. أعاده الله عليكم بالخير والصحة.



فيما هنأ يوفنتوس الإيطالي عبر حسابه الرسمي، ذكر فيها": يوفنتوس يهنئ كل الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير".