اكتمال أضلاع الدور نصف النهائي لكأس القارات

سوتشي - الألمانية | Sunday, 25 June 2017 - 20:02 pm

تأهلت ألمانيا الى الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات 2017 لكرة القدم المقامة في روسيا، اثر فوزها على الكاميرون 3-1 الاحد في سوتشي في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية.



وسجل كريم ديميرباي (48) وتيمو فيرنر (67 و82) هدفي المانيا، والحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن (79 خطأ في مرماه) هدف الكاميرون.



وبلغت تشيلي بطلة أميركا الجنوبية في كرة القدم 2015 و2016، نصف نهائي بطولة كأس القارات 2017 المقامة في روسيا، بتعادلها مع استراليا بطلة آسيا 1-1 الأحد في ختام منافسات المجموعة الثانية.



وتقدمت أستراليا في المباراة التي أقيمت في موسكو، بهدف لجيمس ترويزي في الدقيقة 42، وعادلت تشيلي بهدف لمارتن رودريغيز في الدقيقة 67.



وتأهل المنتخب الأميركي الجنوبي لحلوله ثانيا في المجموعة الثانية خلف ألمانيا بطلة العالم 2014، والتي فازت الأحد 3-1 على الكاميرون بطلة افريقيا 2017. وستلاقي تشيلي في الدور نصف النهائي البرتغال بطلة أوروبا 2016 التي تصدرت المجموعة الأولى بفوزها السبت في الجولة الأخيرة، على نيوزيلندا 4-صفر.