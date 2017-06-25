مدربو الدوري السعودي للموسم الجديد.. سعوديان و6 أوروبيين و3 عرب و3 لاتنيين

الرياض - مصعب العمار | Sunday, 25 June 2017 - 19:47 pm

نالت القارة الأوروبية النصيب الأكبر من مدربي دوري المحترفين السعودي للموسم الرياضي الجديد، حيث تواجد 6 مدربين في الدوري المحلي، فيما كان نصيب المدربين العرب 5 يتقدمهم المدربان الوطنيان سامي الجابر مدرب نادي الشباب الذي أبدت إدارة النادي العاصمي برئاسة عبدالله القريني تجديد الثقة في المدرب السعودي رغم خروج الفريق خالي الوفاض من الموسم الماضي، وعبدالوهاب ناصر مدرب نادي أحد الصاعد حديثاً لدوري المحترفين السعودي، في حين كان عدد المدربين اللاتنيين 3 يتقدمهم الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال الذي قاده في الموسم الماضي لتحقيق بطولتي الدوري والكأس.



وجاء عقد مدربي الأندية السعودي في النسخة الجديدة من الدوري السعودي للموسم الرياضي الجديد، على النحو التالي:



1- الهلال: المدرب الأرجنتيني رامون دياز.



2- الأهلي: المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.



3- النصر: المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز.



4 - الاتحاد: المدرب التشيلي لويس سييرا.



5- الرائد: المدرب الجزائري توفيق روابح.



6- الشباب: المدرب السعودي سامي الجابر.



7- التعاون: المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.



8- الفتح: المدرب التونسي فتحي الجبال.



9- الفيصلي: المدرب الصربي فوك رازفيتش.



10- القادسية: المدرب التونسي ناصيف البياوي.



11- الاتفاق: المدرب الصربي ميودراغ يسيتش.



12- الباطن: المدرب البرتغالي جواكيم ماتشادو.



13- أحد: المدرب السعودي عبدالوهاب ناصر.



14- الفيحاء: المدرب الروماني كونستانتين جالكا.