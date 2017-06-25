إيروخين: أظهرنا شيئاً جديداً

كازان ـ رويترز | Sunday, 26 June 2016 - 00:00 am

اعتذر أليكساندر إيروخين لاعب المنتخب الروسي الذي صنع الهدف الأول في اللقاء أمام المكسيك عن الخروج المبكر من كأس القارات، وقال: "حاولنا تغيير انطباع الجماهير إزاء المنتخب نحو الأفضل، ونحسّن الأجواء السائدة. ما من شكّ في أنه كان يتوجب علينا أن نحصد نتائج جيدة على مدى البطولة. سنستمر في العمل من أجل هذه الغاية."

وأضاف"أعتقد أننا أظهرنا شيئاً جديداً في كل مباراة. على المستوى النفسي، كنّا على أتمّ الاستعداد للمباريات. جرّبنا كل شيء، لكن كان علينا أن نحسن استغلال فرصنا، ونحاول تجنّب العثرات، وبخاصة في لقاء كان بمثابة النهائي بالنسبة لنا. تقليل الأخطاء قدر الإمكان وتسجيل الأهداف هو جوهر كرة القدم."

وتابع: "يتوجّب علينا (الآن) تحليل كل الجوانب، على المستوى الفردي، وكذلك على مستوى الفريق ككل، لكي نستخلص العبر ونمضي قُدماً إلى الأمام. يجب توجيه كافة جهودنا نحو الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لكأس العالم."