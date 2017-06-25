التقنية تنقذ قائد الكاميرون من الطرد

سوتشي ـ رويترز | Sunday, 26 June 2016 - 00:00 am

احتاج الكولومبي ويلمار رولدان حكم مباراة ألمانيا والكاميرون إلى مراجعة واقعة واحدة مرتين عن طريق تقنية الفيديو، ليتوصل إلى القرار الصحيح، وذلك بعد أن استشار حكم الفيديو المساعد في تدخل عنيف من جانب إرنست مابوكا لاعب الكاميرون ضد ايمري تشان لاعب ألمانيا، في واقعة حصل خلالها سيباستيان سياني قائد الكاميرون على إنذار عن طريق الخطأ.

لكن حتى بعد ذلك لم يتخذ رولدان القرار الصحيح، واكتفى بتعديل البطاقة التي حصل عليها اللاعب من صفراء إلى حمراء. وبعد إصرار لاعبي الكاميرون على الاستعانة بحكم الفيديو تراجع الحكم عن طرد سياني وطرد مابوكا بدلا منه.