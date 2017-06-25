هل تدفع البرتغال الثمن؟

سان بطرسبرج ـ الألمانية | Sunday, 26 June 2016 - 00:00 am

ودع منتخب نيوزيلندا البطولة بعد خسارته في جميع مبارياته الثلاث، لكنه نال الاحترام، حيث لم يشأ فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي المخاطرة في مواجهتهم.

وجاءت هزيمة نيوزيلندا بصعوبة أمام المكسيك 1ـ2 لتقنع سانتوس بأنه ينبغي عليه الدفع بأفضل لاعبيه في مواجهة نيوزيلندا بما في ذلك كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم، من أجل تأمين العبور للمربع الذهبي.

ورغم حاجة الفريق البرتغالي لنقطة واحدة أمام نيوزيلندا، فقد قرر سانتوس المخاطرة بلاعبين، هما المدافع بيبي ولاعب الوسط برناردو سيلفا، حيث تلقى كل منهما بطاقة صفراء وكانا يواجهان شبح الإيقاف حال حصولهما على إنذار جديد. وقام الفريق البرتغالي بالمهمة على أكمل وجه واكتسح نظيره النيوزيلندي برباعية نظيفة في سان بطرسبرج، لكن رغم ذلك فإن احترام سانتوس لنيوزيلندا جاء بثمن باهظ، لأنه سيفقد جهود بيبي في المربع الذهبي بعد تلقيه الإنذار الثاني.

وقرر سانتوس الدفع بمدافع ريال مدريد منذ البداية من أجل إيقاف مفاتيح الخطورة لدى نيوزيلندا في الألعاب الهوائية، وبمرور الوقت تأخر المدرب في سحب بيبي، رغم تقدم فريقه 2ـ0، حيث كان يرى وجود خطورة محتملة لدى الخصم.

غياب بيبي عن المربع الذهبي قد يكون له ثمن باهظ للبرتغال، في ظل مساعي الفريق لضم لقب كأس القارات إلى لقب كأس الأمم الأوروبية.