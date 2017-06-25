هيريرا: الحظ خدم المكسيك أمام روسيا

سان بطرسبرج ـ الألمانية | Sunday, 26 June 2016 - 00:00 am

اعتبر ميجيل هيريرا المدير الفني السابق لمنتخب المكسيك، أن الأخيرة فازت على روسيا 2-1 بضربة حظ، لتعبر لنصف نهائي كأس القارات، وحذر من أنه إذا كانت المكسيك تسعى لبلوغ النهائي عليها أن تلعب كرة القدم بشكل أفضل، وتحسن دفاعها لأن المرحلة المقبلة هي الأصعب.

وقال: "إذا أرادت المكسيك مواصلة التقدم يجب أن تقدم كرة قدم أفضل، لقد حالفها الحظ أمام روسيا".

واعتبر هيريرا الذي أقيل في أكتوبر2015، أن النتيجة "جيدة جدا لكن الفريق مر بلحظات صعبة للغاية أمام روسيا.

مضيفا: المكسيكي أدرك التعادل حين كانت روسيا تقدم أفضل أداء لها خلال اللقاء، الخصم أتيحت له فرص للرد لكنهم لم يوفقوا.

وأردف هيريرا الذي يتولى حاليا تدريب فريق كلوب أمريكا، أن الجزء المقبل هو الأصعب في البطولة ونأمل أن يتحسن الفريق.