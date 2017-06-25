ساميدوف: نشعر بخيبة وشكرا للجمهور

كازان ـ الرياضية | Sunday, 26 June 2016 - 00:00 am

أعرب أليكساندر ساميدوف صاحب هدف المنتخب الروسي في مرمى المكسيك، عن أسفه لخروج منتخب بلاده من الدور الأول لكأس القارات، وقال: "هذه المباريات لم تكن عبثية بطبيعة الحال. هذه بطولة مهمة وتم تنظيمها على أرضنا. أودّ توجيه شكر كبير للجماهير على دعمها المذهل وعلى خلقها مثل هذه الأجواء الرائعة. ونتأسف على عدم تحقيق رغبتها في مواصلة المشوار"

وأضاف "من الأمور الإيجابية التي خرجنا بها هي طريقتنا في بناء اللعب، وخاصة في اللقاء الثالث. من الواضح أن الأمر لم ينجح، إلا أن هناك بعض اللحظات الإيجابية التي ستساعد الفريق على المضي في الطريق الصحيح. صنعنا خمساً أو ست فرص جيدة، إلى جانب الهدف. أمر مؤسفٌ للغاية أننا لم نتمكن من الاستفادة من أحدها."

وفي حديثه مع موقع FIFA.com، قال ساميدوف: "لا أفكر بكأس العالم من الآن نظراً لكوننا انتهينا للتو من هذه البطولة المهمة. نشعر بخيبة الأمر، ولكننا سنمضي قُدماً. بانتظار المنتخب الروسي سنة مهمة. يتوجّب علينا أن نستقي الدروس الصحيحة، ونمضي في الاتجاه الصحيح."