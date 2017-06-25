الألمان يروضون الأسود

موسكو ـ الألمانية | Sunday, 26 June 2016 - 00:00 am

تأهل منتخبا ألمانيا وتشيلي للدور نصف النهائي لبطولة كأس القارات المقامة حاليا بروسيا، بعد فوز الأول على الكاميرون 3ـ1 وتعادل الأخير مع أستراليا 1ـ1، ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى سبع نقاط ليتأهل بصدارة المجموعة، ويلتقي في الدور الثاني نظيره المكسيكي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

بينما حل المنتخب التشيلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد خمس نقاط، وسيلتقي البرتغال التي تصدرت المجموعة الأولى.



تفوق ألماني

في المباراة الأولى، تقدم المنتخب الألماني بهدفين سجلهما كريم ديميرباي وتيمو فيرنر في الدقيقتين 48 و66 ثم رد المنتخب الكاميروني بهدف للاعب فينسنت أبوبكر في الدقيقة 78 قبل أن يختتم فيرنر التسجيل بالهدف الثاني له والثالث للمنتخب الألماني في الدقيقة 81 من المباراة التي شهدت طرد المدافع إيرنيست مابوكا من صفوف المنتخب الكاميروني في الدقيقة 62.

جاءت المباراة قوية ومثيرة في مجملها، وتفوق المنتخب الألماني في الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي خلال الشوط الأول، لكنه أخفق في ترجمة الفرص التي أتيحت أمامه إلى أهداف، وكاد أن يدفع الثمن في الثواني الأخيرة من الشوط لولا تألق الحارس أندريه تير شتيجن.

وجاء الشوط الثاني أكثر إثارة وندية، وقد ترجم المنتخب الألماني تفوقه إلى أهداف، ورغم الإصرار الذي أظهره المنتخب الكاميروني أملا في قلب موازين المنافسة وتحقيق المفاجأة، تلقى صدمة حالة الطرد، وهو ما استغله المنتخب الألماني في فرض سيطرته بشكل أكبر وتحقيق انتصار مستحق في النهاية.



إحباط مفاجأة

وفي المباراة الثانية، تقدم المنتخب الأسترالي بهدف سجله جيمس ترويسي في الدقيقة 42، قبل أن يتعادل المنتخب التشيلي عن طريق مارتن رودريجيز في الدقيقة67.

وجاءت بداية الشوط الأول سريعة من الطرفين خاصة من جانب المنتخب الأسترالي.

وشهدت الدقيقة 26 أخطر فرص هذا اللقاء، عندما لعبت كرة طولية خلف المدافعين لأليكسيس سانشيز الذي استلمها داخل منطقة الجزاء، لكنه سقط وهو في مواجهة الحارس ماتي ريان، وغيرت الكرة اتجاهها وحاول خوسيه فوينزاليدا متابعتها لكن أحد مدافعي المنتخب الأسترالي تدخل وأبعد الكرة.

ورغم أن سانشيز سقط دون أي تدخل عنيف من مدافعي المنتخب الأسترالي، إلا أن الحكم عاد لتقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود أي تدخل من مدافعي المنتخب الأسترالي مع سانشيز، وهو ما تأكد بالفعل ليكمل الحكم المباراة بصورة طبيعية.

وفي الدقيقة 42، تمكن المنتخب الأسترالي من افتتاح التسجيل عن طريق جيمس ترويسي، الذي تسلم كرة داخل منطقة الست ياردات وسددها داخل المرمى لحظة خروج الحارس من مرماه.

واستطاع المنتخب التشيلي إحراز هدف التعادل في الدقيقة 67، عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى يبعدها ترينت ساينسبيري مدافع المنتخب الأسترالي، وتابعها إدواردو فارجاس لاعب المنتخب التشيلي بضربة رأس لتتهيأ أمام مارتين رودريجيز الذي وضعها بسهولة داخل المرمى.