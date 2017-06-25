تقارير الإنجليز أقرب إلى الهراء

موسكو ـ الفرنسية | Sunday, 26 June 2016 - 00:00 am

انتقد فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي أمس الأحد التقارير الصحفية التي تتحدث عن تحقيق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تنشط جميع لاعبي منتخبها خلال كأس العالم 2014 في البرازيل.

وأوردت صحيفة "مايل أون صنداي" الإنجليزية أن فيفا يحقق بشأن لاعبي المنتخب الروسي، في إطار التحقيقات الشاملة المرتبطة بفضائح المنشطات في الرياضة الروسية ووجود تنشط ممنهج برعاية الدولة.

واعتبر موتكو الذي يرأس أيضا اتحاد كرة القدم المحلي، أن هذا التقرير أقرب إلى "هراء"، مشددا على أن كرة القدم الروسية لم تكن أبدا تحت الشك في قضايا المنشطات.

وقال المسؤول الروسي في تصريحات لوكالة "تاس" المحلية: "لم يكن ولن يكون ثمة أي مشاكل مرتبطة بالمنشطات في كرة قدمنا. منتخبنا يخضع للفحوص بشكل دائم، ولاعبونا يفحصون بعد كل مباراة".

وأوضح أن الصحيفة الإنجليزية "كتبت شيئا من الهراء. لا تزعجوا أنفسكم بقراءة الصحف الإنجليزية في الصباح".

وأشارت صحيفة "مايل أون صنداي" إلى أن لاعبي روسيا التي تستضيف حاليا كأس القارات 2017، ومن المقرر أن تستضيف كأس العالم 2018، الذين شاركوا في مونديال 2014، إضافة إلى 11 لاعبا من خارج التشكيلة، وردت أسماؤهم في لائحة من ألف رياضي روسي تحوم حولهم شبهات من قبل وكالات مكافحة المنشطات.

وأقصيت روسيا من الدور الأول لكأس القارات الحالية، علما أن أربعة من لاعبيها المشاركين في مونديال 2014، كانوا في عداد المنتخب الحالي الذي حل ثالثا في المجموعة الأولى، ولم يتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وشددت الصحيفة على عدم وجود قرائن حتى الآن تثبت تنشط هؤلاء اللاعبين، ناقلة عن متحدث باسم الاتحاد الدولي أن الأخير لا يزال "يعمل على التحقق من هذه الادعاءات".