هودسون: البرتغال منحتنا إشارات إيجابية

سان بطرسبرج ـ الألمانية | Sunday, 26 June 2016 - 00:00 am

يرى انتوني هودسون مدرب نيوزيلندا أن قرار سانتوس مدرب البرتغال بالدفع بأمثال رونالدو وبيبي منذ البداية في مباراتهما أمس الأول هو إشارة على أن فريقه لم يعد بالخصم الذي يستهان به.

وقال "هي إشارة كبيرة للفريق صاحب المركز الـ95 في التصنيف العالمي".

ودفعت نيوزيلندا الثمن في النهاية، حيث إن الفريق بعد تأخره 0ـ2 ظل يحاول السعي لمبادلة خصمه البرتغالي الهجمات.

وأوضح هودسون "كان من الممكن أن نحاول إبقاء النتيجة على ما هي عليه"، ولكن المدرب الإنجليزي سحب المدافع اندرو دورانتي ولعب بثلاثة مهاجمين، وقال "لقد دفعنا الثمن في النهاية".

وينبغي على منتخب نيوزيلندا الآن أن يركز على حملة التأهل إلى مونديال روسيا 2018، وهو ما قد يحدث عبر خوض الدور الفاصل عبر جولتين في مواجهة صاحب المركز الخامس بتصفيات أمريكا الجنوبية.

ويرى هودسون أنه من المتوقع أن يظهر الفريق النيوزيلندي بشكل أفضل حال تأهله للمونديال بعد أن اكتسب الكثير من اللاعبين الخبرة على مستوى البطولات الكبرى.