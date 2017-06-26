فيدال: لن نلعب ضد رونالدو بل ضد البرتغال

موسكو - الألمانية | Monday, 26 June 2017 - 10:04 am

أكد أرتورو فيدال، نجم منتخب تشيلي الأول لكرة القدم، أن فريقه لن يواجه كريستيانو رونالدو فقط في الدور قبل النهائي لبطولة كأس القارات 2017 بروسيا بل سيواجه منتخب البرتغال، بطل أوروبا.



وقال فيدال، عقب تعادل تشيلي 1 / 1 مع أستراليا أمس الأحد في المرحلة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس القارات: "كريستيانو لاعب يقوم بالأمور على نحو جيد، ولكننا لن نلعب ضده، سنلعب ضد البرتغال".



وأضاف: "البرتغال هي بطلة أوروبا، سيكون تحدي رائع ولكننا يروق لنا اللعب أمام منتخبات المستوى الأول لأننا بهذا الشكل نعرف على أي مستوى نكون نحن".



وبعد تعادله مع أستراليا، أنهى منتخب تشيلي مشواره في المجموعة الثانية في المركز الثاني ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لمواجهة البرتغال بعد غد الأربعاء بمدينة كازان الروسية.



وتابع فيدال قائلا: "تشيلي تثير مخاوف أي منتخب، نلعب ضد الجميع بندية".



واستطرد قائلا: "لا أعرف إذا ما كانت هذه المباراة ستكون مميزة، ولكن من الرائع اللعب في الدور قبل النهائي في بطولة لم تتواجد بها تشيلي من قبل، اليوم حققنا حلمنا بالعبور إلى نصف النهائي، نأمل في أن نكون على نفس مستوى البرتغال وأن نمر إلى النهائي".



وأشار فيدال إلى أهمية استعادة فريقه لعافيته البدنية قبل مباراة البرتغال، مؤكدا أن هذا سيشكل عامل الحسم في اللقاء.

وأكمل قائلا: "عندما يكون لديك وقت قصير للتعافي فإن هذا يمثل مشكلة، ولكن علينا أن نستعيد عافيتنا في هذه الأيام وأن نقدم مباراة رائعة يوم الأربعاء".