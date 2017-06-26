تقنية الفيديو تثير جدلاً جديداً في كأس القارات

سوتشي - الألمانية | Monday, 26 June 2017 - 09:01 am

عادت تقنية المقاطع المصورة أو "الفيديو" لتثير جدلا جديدا في بطولة كأس القارات وتحديدا في مباراة ألمانيا والكاميرون التي أقيمت أمس الأحد، بعدما لجأ حكم المباراة، الكولومبي ويلمار رولدان لهذه التكنولوجيا مرتين لطرد اللاعب الكاميروني ارنيست مابوكا.



ووقعت المخالفة التي أثارت اللغط في الدقيقة 64 من المباراة، التي فازت بها ألمانيا 3 / 1، عندما قام مابوكا بالتدخل بعنف ضد اللاعب الألماني ايمري كان، إلا أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب سيباستيان سياني، الذي لم يكن له أي دور في هذه المخالفة.



ولكن الحكم عدل قراره بعد ذلك وأشهر البطاقة الحمراء لسياني، بعدما تلقى تنبيها من تقنية " الفيديو"، مما أثار غضب لاعبي الكاميرون، وسخرية اللاعب الذي صفق للحكم بتهكم واضح.



وتلقى رولدان تنبيها جديدا من تقنية "الفيديو" وعاد مرة أخرى لمشاهدة اللعبة، ليتراجع عن قراره بطرد ساني الذي طالبه باستكمال المباراة، وأشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب مابوكا، الذي ارتكب المخالفة.



ومن جانبه، أعرب هوجو بروس، المدير الفني للكاميرون، عن غضبه من هذه الواقعة ،وقال: "الجميع كان مرتبكا، وأنا أيضا، لم نفهم ما حدث".



ويرى يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، أن الخطأ المرتكب ضد لاعبه لم يكن يستحق إشهار البطاقة الحمراء، ولكنه في الوقت نفسه طالب بمنح التكنولوجيا الجديدة فسحة من الوقت.



وقال المدرب الألماني: "أعتقد أن علينا أن نعتاد على هذا، ولكنها أثبتت (التكنولوجيا) في بعض الحالات أنها مفيدة، إذا كان من الممكن أن يتم اتخاذ القرارات بشكل أسرع فإن الأمر سيكون رائعا".