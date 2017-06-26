فيفا يبدي سعادته بالحضور الجماهيري في كأس القارات

موسكو - الألمانية | Monday, 26 June 2017 - 13:45 pm

أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم سعادته بالحضور الحضور الجماهيري في كأس القارات، بعد أن كشف أرقام الحضور الجماهيري للمباريات التي أقيمت حتى الآن في بطولة كأس القارات 2017 المقامة بروسيا، والتي جاءت جيدة مقارنة بالنسخ السابقة من البطولة.



فقد حضر 450 ألف مشجع المباريات الـ12 التي أقيمت خلال دور المجموعات، ليبلغ متوسط الحضور 37 ألف و467 مشجعا لكل مباراة.



ورغم الأرقام غير المقنعة التي سجلتها عمليات بيع تذاكر المباريات، جاء متوسط الحضور الجماهيري في مباريات دور المجموعات الذي اختتم أمس الأحد، مرضياً مقارنة بالنسخ السابقة، حسب ما ذكره الفيفا.



وجاء متوسط الحضور الجماهيري في دور المجموعات للنسخة الحالية أقل من الذي سجل في النسخة الماضية التي أقيمت بالبرازيل عام 2013، لكنه تفوق على المتوسط الذي سجلته كل من بطولة عام 2009 بجنوب أفريقيا، وبطولة 2003 بفرنسا، وكذلك بطولة 2001 بكوريا الجنوبية واليابان.



كذلك لم يقل المتوسط في البطولة الحالية، كثيراً عن بطولة كأس القارات 2005 بألمانيا والتي بلغ المتوسط خلالها 37 ألف و694 مشجعا.



وبلغ متوسط الحضور الجماهيري في بطولة البرازيل 50 ألف و291 مشجعا للمباراة الواحدة، بينما بلغ المتوسط في بطولة المكسيك 1999، وهي أول نسخة تقام بمشاركة ثمانية منتخبات، 60 ألف و625 مشجعا.