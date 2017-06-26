برشلونة مهتم بالتعاقد مع باولينيو

الرياض - الرياضية | Monday, 26 June 2017 - 17:44 pm

ربطت تقارير صحفية اللاعب البرازيلي باولينيو المحترف في صفوف جوانزو إيفرجراند الصيني، بنادي برشلونة الإسباني، وأشارت التقارير أن برشلونة قدم عرضًا من أجل التعاقد معه خلال هذا الصيف.



وأبدى باولينيو سعادته بعرض برشلونة في تصريحات لصحيفة "جلوبو" البرازيلية: "أنا سعيد جدًا بأن يكون نادٍ مثل برشلونة مهتمًا بضمي، إنه شيء لا يُقدر بثمن".



من جانبها، أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من نادي برشلونة، أن الفريق الكتالوني يُجري مفاوضات مع باولينيو.



وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الفنية لنادي برشلونة، ترى أن باولينيو يقدم مستويات متميزة مع منتخب السامبا وفريقه الصيني، علماً بأنه يبلغ من العمر 28 عامًا، ويعتبر من أبرز لاعبي المنتخب البرازيلي في الآونة الأخيرة.



الجدير بالذكر أن باولينيو انتقل من توتنهام الإنجليزى إلى جوانجزو فى صيف 2015، مقابل 14 مليون يورو، بعقد يمتد لـ5 سنوات تنتهى فى 2020.