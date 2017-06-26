نيس يبقي بالوتيلي في صفوفه حتى 2019

نيس - الألمانية | Monday, 26 June 2017 - 08:23 am

أعلن نادي نيس الفرنسي اليوم الإثنين، عن تمديد عقد المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي حتى عام 2019، وانضم بالوتيلي26 عاماً، إلى صفوف نيس في صفقة انتقال حر قادماً مع ليفربول، بعدما انتهي تعاقده مع الأخير بناء على رغبة المدير الفني للفريق، الألماني يورجن كلوب، الذي لم يكن يعتمد على اللاعب كثيرا.



وبعدما انتقل بالوتيلي لنيس، تمكن من استعادة مستواه الفني تحت قيادة المدرب لوسيين فافر، وسجل 15 هدفاً ليقود الفريق إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي.



وتكهنت وسائل الإعلام الإيطالية أن بالوتيلي أصبح في طريقه للعودة مرة أخرى للمنتخب الإيطالي بفضل المستوى الرائع الذي قدمه مع نيس، بعد غياب امتد لأربع سنوات عن صفوف "الأزوري".