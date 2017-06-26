الشباب يعتمد "جوما" لأطقم النادي

الرياض - الرياضية | Monday, 26 June 2017 - 20:22 pm

وقعت إدارة نادي الشباب مساء اليوم الإثنين، عقداً استثمارياً مع المركز العالمي للرياضة لمدة 3 سنوات مقبلة، يقوم بموجبه بتوفير كافة متطلبات أعضاء الفريق الأول لاعبين وأجهزة إدارية وفنية وطبية، من ملابس رياضية خاصة بالنادي، يتم تنفيذها من جانب العلامة التجارية الإسبانية "جوما"، إلى جانب تقديم أطقم رياضية للاعبين فرق الفئات السنية.



كما سيتم افتتاح أول متجر لنادي الشباب لبيع الملابس الرياضية، التي سيتم تصنيعها خصيصا للنادي من شركة "جوما".