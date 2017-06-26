الكويتي فهد الهاجري يدافع عن ألوان الاتفاق

الدمام - الرياضية | Monday, 26 June 2017 - 20:43 pm

أعلنت إدارة نادي الاتفاق مساء اليوم الإثنين، إنهاء إجراءات انتقال مدافع منتخب الكويت ونادي الكويت فهد الهاجري بنظام الإعارة لمدة موسم واحد بدءاً من الموسم المقبل.



وأبدى الهاجري سعادته بالانضمام لنادي الاتفاق ، وقال: " أهنئ نفسي بانضمامي لنادي الاتفاق السعودي، وتجربة احترفية جديدة، وسأكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله".



وسوف يلتحق اللاعب فهد الهاجري في فريق الاتفاق في 9 يوليو القادم، للمغادرة لمعسكر الفريق الخارجي والمقام في تركيا، وذلك استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.