الصوت والضوء في حديقة مكتبة الملك فهد

الرياض - واس | Tuesday, 27 June 2017 - 00:00 am

جذبت فعاليات احتفالات عيد الرياض في حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية، أعداداً كبيرة من المواطنين والمقيمين، خلال احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، حيث أعدت أمانة منطقة الرياض عدداً من الفعاليات بحديقة المكتبة، التي عايدت زوارها بعروض متنوعة موزعة داخـــل الحديقة لإسعاد مرتاديها من الأسر بجميع فئاتهم العمرية.

وشهدت الفعــــاليات فقرات ترفيهية وتثقيفية ومسابقــــات للأطفال، إضافة إلى تقديم عروض فنية متـنــوعة على شاشــات تلفزيونية عملاقة موزعة داخل الحديقة، من أجل الوصول إلى جميع الزوار.

وقدمت الحديقـة عروض الصوت والضوء وتفاعلت مع مرتاديها وأضفت جواً من المرح والبهجة، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الترفيهية والفـنية والمسابقــات الثقافية والرياضية، التي اجتذبت الجمهور ونالت إعجابهم، وإقبالهم على عربات الأغذية، التي تقدم أشهى المأكولات للكبار والصغار.