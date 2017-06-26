سوق الغنم يزدهر في العيد

الدمام ـ الرياضية | Tuesday, 27 June 2017 - 00:00 am

استعاد سوق الغنم في الثقـبة "شرق الخبر"، نشاطه في أيام عيد الفطر، بعد فترة من الخمول، استمرت لعدة أشهر.

ورصدت عـدسة الزمـيـل عـيـسى الدبيــسي، وجود بعــض الأسـر بمــلابس العـيد، وهم يـخـتارون الأغنــــام، قبــل أن يتجهوا للمسلخ القريب منه.

واكتظ السوق بالمشترين استعـداداً لــولائـم الـعـيد والتجمعات العائلية الضخمة، وتشابه ما يحدث في السوق حاليا بما يحدث أيام عيــد الأضــحي مع الــفـــارق في المسميات.

ويؤكد حسن مكرمي أحد الباعة، على أن فتــرة الحركـة هذه الأيام هي الأفضل لسوق الغنم الذي يعتبر الأكبر في المنطقة الشرقيــة، كما أنها الأفضل من عدة أشهــر، ومــع أن الأسعار شهدت تراجعاً كبيراً في الفترة الأخيرة تصل لأكثر من ٤٠ ٪ في من الأسعار عن العام الماضي، إلا أن حركة البيع والشراء ظلت ضعيفة، والحركة قليلة.

ويقع سوق المواشي في الخبر، في حي الثقبة، بالقرب من المنطقة الصناعية، ويبعد نحو 10 كليو مترات عن قلب مدينة الخبر، وشمل أكثر من 200 حوش، يحتوي كل منها على ما لا يقل عن 100 رأس من الأغنام التي تتنوع بين النعيمي المحلي والمستورد، وبين السواكني، والتيوس والبربري، وغيرها من المواشي.

من جهته، يعترف محمد مصانعي بأن الحركــــة في الســوق على الرغم من أنها أفضل حالاً من الأشهر الماضيــة، إلا أنها تعـتـبر أقـل من المعتاد، مؤكداً أن السوق كانت تشهد في أيام العيد حركــة أكبر بكثيــر من الذي تشاهدونه حالياً.