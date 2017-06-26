إقبال كثيف على القرية التراثية

الرياض ـ واس | Tuesday, 27 June 2017 - 00:00 am

شهــدت القرية التراثية بساحــة العروض بحي الجزيرة، إقبالاً كثيفاً من العائلات السعودية وأسر المقيمين والزائرين.

وتفــاعل الزوار مع الأنـشطـــة والفعاليات التي عرّفت الأجيال الجديدة كيف كان الآباء والأجداد يحتـفــلون بالعيد، من خلال الفعاليات التمثيلية، التي قدمت بانوراما حية لأعياد الماضي بكل تفاصيلهـا، من خلال تجول الزائرين بالممر المخصص داخل القرية.

وتنوعت الفعاليات التي بدأت في السابعة والربع واستمرت حتى منتصف الليل، بين عروض الفرق الشعبيــة والفلكورية مثل العرضة والسامري والمزمار والخبيتي، بالإضافة إلى نقـــل الفعاليات للجمهور عبر شاشة ضخمـة مجهزة بأحدث الوسائــل السمعيـــة والبصرية، وتخصيص مدرجات خاصة بالنساء وأخرى للرجال.

واشتملت ساحــة العروض أيضا على 60 محلًا لعرض وتسويق منتجات الأسر المنتجة من الأطعمة الشعبيـة والمشغـــولات اليدويـة والمصنــوعات الجلدية والعطور والملابس التراثية، والتي نالت إعجاب الزائرين.