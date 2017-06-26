المالكي يعتذر للجمهور بعد إغلاق البوابات

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 27 June 2017 - 00:00 am

قدم الفنان فايز المالكي اعتذاره للجماهير التي لم تتمكن من حضور مسرحيته "بايعها"، التي تعرض على مسرح جامعة اليمامة في مدينة الرياض أمس، وتأتي ضمن لتنفيذ برنامج احتفالات العاصمة بعيد الفطر المبارك، وقال: "ونعتذر لمن لم يتمكن من الدخول بسبب الزحمة ولكن نتمنى أن نشاهدكم اليوم".

وكان مسرح الجامعة الذي يتسع لما يقارب الألف شخص امتلأت جنباته بالحضور الجماهيري ولاقت المسرحية خلال عرضها في اليومين الماضيين إقبالاً لافتاً.

وشكر المالكي الحضور وتفاعلهم مع المسرحية، معرباً عن سعادته بالمشاركة في مسرح مدينة الرياض.

ومسرحية "بايعها" وهي من تأليف الفنان هيثم السيد، وبطولة مجموعة من الممثلين السعوديين يتقدمهم فايز المالكي ومحمد علي ونخبة من الشباب.

وأوضح خالد الباز مخرج المسرحية أن المسرحية اجتماعية كوميدية، وتهدف إلى محاربة التطرّف وتعزيز مفهوم الأمن الوطني، ومعالجة ظاهرة الانسياق وراء دعوات العنف والتطرف والتكفير والانخراط في الصراعات الخارجية، لافتاً إلى أن المسرحية تعتبر من الأعمال الدرامية الهادفة والتي تحمل رسالة واضحة لكافة فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب.

وأكد الباز أن هذا العرض يعد هدية بسيطة مقدمة لأبطالنا في الحد الجنوبي، لما يبذلون من جهود وتضحيات لحماية الوطن من تدخل الأعداء، والنأي به بعيداً عن الصراعات التي تشهدها بعض دول المنطقة.

وأشار إلى أن المسرحية شهدت احتضاناً لمواهب الأطفال، حيث قامت النجمة وله السحيم بالمشاركة في المسرحية وكتابة قصيدة عن الوطن، مما يسهم في الحد من عزوف الممثلين عن المسرح، ومن ثم جذب الجماهير له، ولفت إلى أن هذه المسرحية تمثل مشروعاً مسرحياً قادماً لا يقتصر على مسرحية لعدة أيام فقط، حيث يتجسد النضوج المسرحي للفنان السعودي من خلال المشاهد والفصول المختلفة لها، مشيراً إلى وجود عنصر مفاجأة للفنان فايز المالكي في نهاية المسرحية.