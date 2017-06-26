مطار الملك عبد العزيز يشارك المسافرين فرحة العيد

جدة ـ واس | Tuesday, 27 June 2017 - 00:00 am

شارك مطار الملك عبد العزيز الدولي بجــــدة أمس الركاب المسافرين القادمين والمغادرين فـي صــالات المطـــار فرحة العيد، بتوزيع القهوة العربية والشوكولاتة والورود لمن صادف مغادرتهم أو وصولهم عبر المطار.

وجهـــــزت إدارة المطــار ٣ كاونترات في صالــة الحـج والعمرة، والصالتين الشمالية والجنوبيـة لتوزيـــع القهوة العربيـة والشـــوكولاتة على المسافرين طـــوال أيام العيد الثلاثة، فيما تبث مكبرات الصوت في صــالات المطار التكبيرات والتهانـي للمسافرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتأتي مشاركة المطار امتداداً للفعاليات الذي أطلقها مطلع شهر رمضان المبارك لإفطار الصائمين، حيث تم توزيع ٣٠٠ ألف وجبة على المسافرين خلال الشهر المبارك، بمعدل توزيع ١٠ آلاف وجبة يومياً، في مختلف صالات السفر.