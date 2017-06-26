أمسيات شعرية في “عيد المدينة عيدين”

المدينة المنورة ـ واس | Tuesday, 27 June 2017 - 00:00 am

انطلقت أمس الأمسيات الشعرية الشعبية ضمن نشاطات وفعاليات "عيد المدينة المنورة عيدين"، التي تنظمها أمانة منطقة المدينة المنورة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ بمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن انطلاق أمسيات الشعر الشعبي التي تخص أمسيات الشعر والمحاورة لتفعيل الحركة الثقافية والشعرية ودعم مناشط الترفيه للمجتمع المدني، بمشاركة عدد من نجوم شعراء المدينة المنورة، وذلك بحدائق العاقول والنخيل والبيداء والمسرح الروماني بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة.

يذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة شكلت عدداً من اللجان المخصصة لإعداد روزنامة الفعاليات لاحتفالات "عيد المدينة عيدين"، التي تعبر عن التراث المدني وأصالته بأسلوب عصري من خلال تنوع برنامج عيد الفطر لهذا العام .