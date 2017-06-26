الطائف تحتفي بالعيد في ثلاثة مواقع

الطائف ـ الرياضية | Tuesday, 27 June 2017 - 00:00 am

نفذت أمانة الطائف فعاليات عيد الفطر المبارك في ثلاثة مواقع شملت منتزه الردف العام، ومنتزه الملك عبد الله بالنسيم، وحديقة الفيصلية بالحوية، وذلك ضمن مشاركتها فرحة العيد مع الأهالي والمصطافين، وإبراز مظاهره، وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم. وتضمنت فعاليات العيد عروضاً متنوعة منها الفلكولور الشعبي وحزمة من برامج الأسرة والطفل ومسابقات ثقافية مع سحوبات على الجوائز، إضافة إلى الألعاب والفقرات الترفيهية، مع توزيع حلوى العيد على الحضور.

وشددت الأمانة على مستثمري الحدائق والمتنزهات والمرافق الترفيهية بضرورة دعم جهود النظافة والصحة العامة، وتقديم مستوى جيد من الخدمات للزائرين من الأهالي والسياح والمصطافين خلال أيام العيد وفترة الصيف، وتوفير متطلبات السلامة في كل المرافق حفاظاً على أرواح مرتاديها وبخاصة الأطفال.