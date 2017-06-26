أهالي القصيم يطلقون “أمن ولمة شمل”

بريدة ـ واس | Tuesday, 27 June 2017 - 00:00 am

شهد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم احتفاء أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك "أمن ولمة شمل"، بحضور الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة.

رفع أمير منطقة القصيم، التهنئـة لخـادم الحرمـــين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على بلادنا بالخير والسلام والأمن والأمان.