مدرب تشيلي يرفض الحديث عن سانشيز خلال كأس القارات

كازان - روسيا | Tuesday, 27 June 2017 - 13:47 pm

أبدى خوان أنطونيو بيزي المدير الفني لمنتخب تشيلي، رفضه للانشغال بالشائعات المتعلقة حول مستقبل المهاجم أليكسيس سانشيز، في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب لمواجهة نظيره البرتغالي بطل أوروبا غداً الأربعاء في الدور قبل النهائي من بطولة كأس القارات 2017 لكرة القدم، المقامة حالياً في روسيا.



ولدى سؤاله عما إذا كان سانشيز نجم أرسنال الإنجليزي قد كشف له شيئا بشأن مستقبله، قال بيزي: "سانشيز سعيد للغاية، ويتطلع إلى خوض نهائي جديد من خلال كأس القارات الحالية".



ويرغب أرسنال في تجديد عقد سانشيز (28 عاما) للاستمرار لعامين آخرين بعد انتهاء عقده الحالي في العام المقبل، لكن تقارير أشارت إلى احتمالات انتقال اللاعب لفريق آخر هذا الصيف، وأن مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني من بين الأندية المهتمة باللاعب.



وقال بيزي: "سانشيز سعيد للغاية لأنه يحتل وضعا من نوع خاص، فأفضل الأندية في العالم ترغب في الحصول على خدماته، رغم أنه يلعب بالفعل لنادٍ جيد للغاية".

وتابع المدرب: "إنه شخص مسؤول للغاية ويعرف جيدا ماذا يريد، والآن هو ملتزم تماما إزاء واجباته مع المنتخب".