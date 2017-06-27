الفيصلي يشتري بطاقة البرازيلي لوزينهو

حرمة - الرياضية | Tuesday, 27 June 2017 - 16:19 pm

أعلنت إدارة نادي الفيصلي مساء اليوم الثلاثاء، إنهاء إجراءات انتقال اللاعب البرازيلي لويس كوستافو "لوزينهو"، الذي التحق بنادي الفيصلي في 23 سبتمبر 2016 على سبيل الإعارة، قادماً من نادي باهيا البرازيلي، بعد شراء المدة المتبقية من عقده، حيث وقعت معه إدارة الفيصلي عقداً احترفياً لمدة ثلاث سنوات.



وعلى صعيد متصل، وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى مدينة الرياض فوك رازوفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي والجهاز الفني، حيث سيشرف رازوفيتش على انطلاقة تدريبات الفريق مساء يوم الخميس القادم، على الملعب الرئيسي بمدينة حرمة.