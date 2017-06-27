الهلال يحسم ملف "العربية" بمشاركة الأولمبي

الرياض - الرياضية | Tuesday, 27 June 2017 - 20:17 pm

تقرر بشكل رسمي مشاركة فريق أولمبي الهلال في البطولة العربية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يوليو إلى 5 اغسطس المقبل، تحت اشراف المدرب الأرجنتيني خوان إجناسيو براون الذي كلفته إدارة الهلال بقيادة الفريق الأولمبي الموسم المقبل، وستستمر تدريبات الفريق الأولمبي في مقر النادي الأزرق حتى يوم الأربعاء ٥ يوليو الحالي الموافق ١١ شوال الذي سيغادر فيه الفريق الهلالي إلى مدينة الاسماعيلية بمصر لإقامة معسكر إعدادي تأهباً للمشاركة في البطولة العربية.





على ذات الصعيد، يعاود لاعبو فريق أولمبي الهلال تدريباتهم يوم غد الاربعاء على ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي، إذ تقرر بدء الإعداد مبكراً نظرا لمشاركة الفريق في البطولة العربية المقبلة.